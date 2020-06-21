Карта распространения коронавируса в Курской области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:33:21+03:00

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По данным оперативного штаба на 21 июня, в Курской области коронавирус выявили еще у 79 человек. Среди них 39 женщин и 40 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет - двое, 18-29 лет - трое, 30-49 лет - 23 человека, 50-64 года - 27 курян, старше 65 лет - 24 человека.

Всего в регионе зафиксировали 4 482 инфицированных. Больше всего в Курске - 2407. На втором месте Железногорский район - 310 случаев. На третьем Курский район - 203. Далее Поныровский район - 133 и Щигровский - 116. Меньше всего зараженных в Советском районе - 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU