В Кукуевке под Курском начали отсыпать фрезератом дороги

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:09:39+03:00

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В Курском районе приступили к отсыпке улиц новой застройки деревни Кукуевки Новопоселеновского сельсовета фрезерованной асфальтобетонной крошкой. Сегодня дорожники благоустроили 250 метров по 1-му Рублевскому переулку и около 500 метров по улице Курской.

Планируется, что твердое покрытие получат 14 улиц: Школьная, Искристая, Лучистая, Лазурная, Летняя, Народная, Широкая, Спортивная, Светлая, Музыкальная, Веселая и Рублевская. В общей сложности это больше 5,8 км. На эти цели город Курск предоставит порядка 1170 м³ фрезерата.

ИСТОЧНИК KP.RU