2020-06-19T17:04:11+03:00
Общество

Куряне могут обращаться в Следственный комитет через соцсеть

Граждане могут сообщать о преступлениях
Яна ШЕЛЕСТ
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Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудникиОбработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области имеет свою официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/suskrkursk).

Работа ведомства через данную социальную сеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления. Гражданам предоставлена возможность направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию.

Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники. Руководитель следственного управления получает от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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