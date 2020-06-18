В Курске на улице Овечкина закрыли движение

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:48:52+03:00

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В связи с выполнением работ по ремонту тепловой сети с 18 по 26 июня 2020 года закрыто движение автотранспорта по улице Овечкина (в районе дома № 10).

Также напоминаем, что изменилось движение транспорта в районе «Централ-парка». Водители, которые движутся со стороны площади Перекальского, теперь не имеют права повернуть на стоянку «Централ-парка» или развернуться на перекрестке. Об этом автолюбителям сообщают два дорожных знака и светофор в виде стрелки «прямо».

Таким образом планируется увеличить пропускную способность улицы Карла Маркса в направление Московской площади и разгрузить транспортный поток, так как при повороте к торговому центру создавалась большая задержка и образовывалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU