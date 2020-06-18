В центре Курска изменили порядок движения транспорта

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:57:47+03:00

Поворот и разворот на улице Карла Маркса в районе на Central park теперь запрещены

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Поворот и разворот улице Карла Маркса в районе на Central park теперь запрещены.

Об этом сообщили курские дорожники. Теперь здесь установлены новые дорожные знаки. Водители, которые двигаются со стороны площади Перекальского не имеют права повернуть на стоянку "Централ-парка" или развернуться на перекрестке. Об этом автолюбителям сообщают два дорожных знака и светофор в виде стрелки "прямо".

Таким образом планируется увеличить пропускную способность улицы Карла Маркса в направление Московской площади и разгрузить транспортный поток, так как при повороте к торговому центру создавалась большая задержка и образовывалась пробка.

Так же это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуации, считают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU