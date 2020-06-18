2020-06-18T17:18:39+03:00
Общество

В Курске приступили к строительству зоны отдыха «Озеро Ермошкино»

Здесь обустроят набережную и спортплощадки
Яна ШЕЛЕСТ
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Пляж полностью подготовили к купальному сезонуПляж полностью подготовили к купальному сезону
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В Курске приступили к строительству зоны отдыха «Озеро Ермошкино». Здесь обустроят набережную, возведут площадки для скейтборда, памп-трека, а также спортплощадки. Все работы планируют завершить в ноябре. В следующем году будет запланирована установка детского парка, баскетбольной площадки, площадки для сдачи ГТО.

На данный момент территория имеет статус строительной площадки, и нахождение на ней запрещено, покос, уборка мусора, подметание дорожек до завершения строительства по муниципальному контракту приостановлены.

Но так как летом на Ермошкином озере всегда большое количество отдыхающих курян, администрация города Курска приняла решение не ограничивать посещение пляжной зоны в этот период.

Пляж полностью подготовили к купальному сезону. Очистили дно акватории, территорию пляжа убрали от стекла, острых камней и других опасных предметов, проведена обработка от клещей.

Ежедневно с 11.00 до 21.00 здесь будут дежурить спасатели. Кроме этого, каждый день будет проходить уборка пляжной зоны. Кстати, разводить открытый огонь, курить и употреблять алкогольные напитки на пляже запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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