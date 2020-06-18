Курский СК проводит проверку по факту гибели в реке подростка
Как сообщалось ранее, 17 июня около деревни 2-я Моква Курского района в реке Сейм утонул 15-летний подросток. Курский следственный отдел незамедлительно организовал проверку.
Осмотрев место происшествия, следователи установили, что в 17:10 трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых, на берегу реки «Сейм» играли с мячом. Мяч улетел в воду, и 15-летний подросток пошел его доставать. Глубина в этом месте была достаточно большой, и парень утонул. Тело погибшего подняли водолазы.
Следователь назначил проведение медэкспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU