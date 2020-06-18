Курский СК проводит проверку по факту гибели в реке подростка

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:53:58+03:00

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Как сообщалось ранее, 17 июня около деревни 2-я Моква Курского района в реке Сейм утонул 15-летний подросток. Курский следственный отдел незамедлительно организовал проверку.

Осмотрев место происшествия, следователи установили, что в 17:10 трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых, на берегу реки «Сейм» играли с мячом. Мяч улетел в воду, и 15-летний подросток пошел его доставать. Глубина в этом месте была достаточно большой, и парень утонул. Тело погибшего подняли водолазы.

Следователь назначил проведение медэкспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU