Под Курском в реке утонул подросток

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:21:53+03:00

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17 июня в 18:57 в «Службу спасения» поступило сообщение о гибели на воде в Курском районе вблизи хутора Зубков на реке Сейм. На место происшествия были направлены аварийно-спасательная служба Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

В 19:35 сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области было обнаружено тело 15-летнего подростка

Привлекалась группировка сил и средств в составе 4 единиц техники, 12 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники, 3 человека.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU