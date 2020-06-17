Под Курском на Тепловских высотах провели озеленение

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:56:56+03:00

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Геоглиф «70 лет Победы» на территории мемориального комплекса «Поклонная высота 269» в Курской области лесоводы создали в 2015 году. Уже пять лет неравнодушные куряне и сотрудники регионального комитета лесного хозяйства проводят необходимые работы по сохранению надписи.

Гигантский геоглиф, выложенный при помощи сеянцев сосны, можно разглядеть, проезжая по автодороге в районе села Молотычи Фатежского района, а также с высоты птичьего полета или на космических снимках. Каждая буква надписи вмещает от 100 до 200 деревьев, а ее высота составила 30 метров.

Регулярно лесоводы проводят мероприятия по озеленению мемориального комплекса, уходу за геоглифом и дополнению его новыми саженцами взамен погибших. В посадках за это время принимали участие сотрудники службы судебных приставов и службы исполнения наказаний, ветераны силовых структур, представители администраций области и Фатежского района, учащиеся школьных лесничеств, участники движения «Молодая Гвардия Единой России» и просто неравнодушные жители нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU