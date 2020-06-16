За кражу из супермаркета на курян завели дело

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:59:19+03:00

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В МО МВД России «Железногорский» обратилась администрация одного из супермаркетов с заявлением о краже. Сумма ущерба составила свыше 15 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых преступников. Ими оказались двое 32-летних местных жителей. Находясь в торговом зале, «преступный дуэт», выбрав момент, когда за ними никто не наблюдал, наполнили сумку дорогим коньяком и продуктами питания, вышли из магазина.

Изъять похищенное не удалось, так как злоумышленники уже все продали неизвестным, а вырученные деньги потратили. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU