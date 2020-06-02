В Курской области стартовал антинаркотический месячник

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:19:10+03:00

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В Курской области стартовал месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. Он продлится до конца июня. Образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики проведут мероприятия на тему здорового образа жизни в дистанционном формате.

Они покажут ролики, проведут викторины и конкурсы онлайн, соцопросы в социальных сетях. Запланировано многое, чтобы привлечь внимание курян к проблеме борьбы с наркоманией.

С 22 июня по 1 июля в области пройдет ежегодная межведомственная комплексная оперативно–профилактическая операция «Мак - 2020».

Кроме оперативных мероприятий полицейские проведут профилактические беседы с гражданами, в ходе которых расскажут об ответственности за выращивание и культивацию конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU