Назначен новый главный врач курского онкодиспансера

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:10:58+03:00

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Назначен новый главный врач Курского онкологического диспансера. Им стал Станоевич Углеша Спасоевич. В 2004 году он окончил аспирантуру Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова на кафедре общей хирургии.

В 2011 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Онкология». С 2007 по 2020 годы проделал профессиональный путь от младшего до ведущего научного сотрудника ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России. Углеша Станоевич женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, ранее пост главврача онкодиспансера на протяжении двух десятков лет занимал Игорь Киселев. Недавно он покинул свой пост, написав заявление об уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU