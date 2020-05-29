2020-05-29T18:34:26+03:00
Общество

В общественном транспорте Курской области возобновляется действие социальных проездных

Куряне смогут пользоваться ими с 1 июня
Яна ШЕЛЕСТ
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Срок за неиспользованный период оплаченного билета продлятСрок за неиспользованный период оплаченного билета продлятФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 1 июня куряне смогут вновь воспользоваться льготными транспортными картами для оплаты проезда. Сняты ограничения на использование социальных проездных билетов в общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

В связи с эпидемиологической обстановкой действие льготных проездных с 1 апреля было приостановлено. Срок за неиспользованный период оплаченного билета продлят. Приобрести или продлить проездной можно в одном из пунктов продажи транспортных карт. При себе необходимо иметь паспорт, оригинал документа, удостоверяющего льготу, транспортную карту и чек, подтверждающий оплату за апрель.

В случае отсутствия чека необходимо обратиться в ГУПКО «Информационный Центр «Регион-Курск» по адресу: г. Курск, ул. Горького, д. 65 или по телефону: 39-51-52. Время работы - с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Во время поездок в общественном транспорте обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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