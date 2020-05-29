2020-05-29T16:52:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: ужесточается контроль за ношением масок

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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Масочный режим продолжает действоватьМасочный режим продолжает действоватьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Как сообщалось ранее, с 1 июня в Курской области стартует первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Открываются непродовольственные магазины, спортивные площадки на открытом воздухе, парки, детские площадки. Разрешается посещать кладбища и отменяется двухнедельный карантин для приехавших из других регионов.

Между тем, масочный режим продолжает действовать. Контроль за ношением масок ужесточается. В общественных местах необходимо держать друг от друга безопасную дистанцию — 1,5-2 метра. Рекомендации по дистанционной работе сохраняются, а начало купального сезона сдвинули на 15 июня.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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