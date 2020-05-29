Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: с 1 июня снимаются ограничения

29 Май 2020 2020-05-29T16:18:01+03:00

С понедельника стартует первый этап снятия ограничительных мер Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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С учетом рекомендаций главного санитарного врача области, с понедельника стартует первый этап снятия ограничительных мер:

• открываются непродовольственные магазины

• открываются спортивные площадки на открытом воздухе, на которых люди должны держать безопасную дистанцию друг от друга

• открывается доступ в парки и скверы

• открываются детские площадки

• отменяются маршрутные листы

• отменяется действие двухнедельного карантина для приехавших из других регионов страны

• снимаются ограничения по посещению кладбищ

• возобновляется льготный проезд на транспорте.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU