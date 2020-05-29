Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: с 1 июня снимаются ограничения
С учетом рекомендаций главного санитарного врача области, с понедельника стартует первый этап снятия ограничительных мер:
• открываются непродовольственные магазины
• открываются спортивные площадки на открытом воздухе, на которых люди должны держать безопасную дистанцию друг от друга
• открывается доступ в парки и скверы
• открываются детские площадки
• отменяются маршрутные листы
• отменяется действие двухнедельного карантина для приехавших из других регионов страны
• снимаются ограничения по посещению кладбищ
• возобновляется льготный проезд на транспорте.
По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU