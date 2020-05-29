29 Май 2020 2020-05-29T09:48:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 29 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 мая 2020 года составило 2851 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1588 пациентов: 121 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 44 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1328 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1253 (+55) пациента.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 10 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 660 человек. Снят карантин с 5 446 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 177 человек.

‍ По состоянию на 29 мая всего с нарастающим итогом проведено 52 760 исследований материала на COVID-19, в том числе за 28 мая обследовано 1 427 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU