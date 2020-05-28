2020-05-28T19:32:30+03:00
Происшествия

Три населенных пункта под Курском остались без света

ЧП произошло в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В зону отключения попали три населенных пункта: 370 жилых домов, 1027 человекВ зону отключения попали три населенных пункта: 370 жилых домов, 1027 человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 мая в «Службу спасения» поступило сообщение об отключении электроснабжения в Суджанском районе Курской области. В зону отключения попали три населенных пункта: 370 жилых домов, 1027 человек.

На место аварии направлены силы и средства ТП РСЧС. Для разведки обстановки и координации действий выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Суджанского района и аварийно-восстановительные бригады АО «Курские электрические сети».

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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