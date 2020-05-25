В Курской области больных коронавирусом становится больше

25 Май 2020 2020-05-25T17:00:42+03:00

За прошедшую неделю показатель увеличился на 50 пунктов Фото: Из архива "КП"

На 100 тысяч человек приходится 230,6 инфицированных

Изменить размер текста: A A

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России, в Курской области на 100 тысяч человек приходится 230,6 выявленных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 50 пунктов (в начале прошлой недели он находился на отметке 180 человек на 100 тысяч).

Данный показатель выше среднего по ЦФО (195 человек на 100 тысяч). Показатель по России находится на уровне 240,7 человек на 100 тысяч населения.

Наименьший показатель среди регионов ЦФО зафиксирован в Воронежской области (65 выявленных на 100 тысяч). Регионом ЦФО с самым высоким показателем (за исключением Москвы и Московской области) является Калужская область – 331 выявленный на 100 тысяч.

По данным оперативного штаба на 7:30 25 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2581 (+74) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU