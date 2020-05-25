25 Май 2020 2020-05-25T10:05:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 25 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 мая 2020 года составило 2581 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 25 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2581 (+74) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1660 пациентов: 113 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 63 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1390 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 913 (+27) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались восемь человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1190 человек. Снят карантин с 4492 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек.

По состоянию на 25 мая всего с нарастающим итогом проведено 46 931 исследование материала на COVID-19, в том числе за 24 мая обследовано 1 211 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU