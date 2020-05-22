2020-05-22T19:38:38+03:00
Общество

В Курске проверили работу магазинов

Все покупатели должны носить маски
Яна ШЕЛЕСТ
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Снять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июняСнять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня
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Губернатор Роман Старовойт вместе с главой города Виктором Карамышевым и руководителями профильных комитетов проверили работу магазинов розничной торговли непродовольственными товарами в условиях распространения коронавирусной инфекции. Они побывали в торговых центрах на Льговском повороте и Карла Маркса.

По итогам поездки было отмечено, что часть магазинов, деятельность которых приостановлена, работает, дополнив ассортимент товарами первой необходимости. Как было отмечено во время рейда, бизнесу необходимо организовать свою работу таким образом, чтобы все покупатели носили маски: давать их бесплатно или не обслуживать нарушителей.

Снять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня. Для этого региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции, которые обязательны для перехода к первому этапу снятия ограничений. По объему тестирования задача уже выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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