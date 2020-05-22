В Курске на улице Гагарина убрали свалку
Жалоба на складирование отходов поступила в комитет экологии
Навести порядок поручили администрации Сеймского округа
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В областной комитет экологической безопасности и природопользования поступило сообщение о свалке мусора на улице Гагарина в районе остановки «Площадь Рокоссовского».
Выехав на указанное место, сотрудники комитета обнаружили очаговые навалы отходов производства и потребления. Навести порядок поручили администрации Сеймского округа. Свалку ликвидировали.
На днях также была ликвидирована большая свалка бытового и растительного мусора в селе Большое Солдатское.
ИСТОЧНИК KP.RU