В Курске на улице Гагарина убрали свалку

22 Май 2020 2020-05-22T16:20:05+03:00

Жалоба на складирование отходов поступила в комитет экологии

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В областной комитет экологической безопасности и природопользования поступило сообщение о свалке мусора на улице Гагарина в районе остановки «Площадь Рокоссовского».

Выехав на указанное место, сотрудники комитета обнаружили очаговые навалы отходов производства и потребления. Навести порядок поручили администрации Сеймского округа. Свалку ликвидировали.

На днях также была ликвидирована большая свалка бытового и растительного мусора в селе Большое Солдатское.

ИСТОЧНИК KP.RU