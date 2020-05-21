Под Курском ликвидировали большую свалку
Мусор складировали в овраге у села Большое Солдатское
Инспекторы выехали на место
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В комитет экологической безопасности и природопользования Курской области поступило сообщение о навалах бытового и растительного мусора в селе Большое Солдатское.
Инспекторы выехали на место. В овраге они обнаружили твердые коммунальные отходы, выкорчеванные деревья и кустарники.
Территория, на которой складировали мусор, является неразграниченной. В связи с этим требование о необходимости ликвидации свалки было направлено в адрес главы Большесолдатского района. Свалку ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU