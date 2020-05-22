2020-05-22T13:21:47+03:00
Происшествия

В Курске задержали подозреваемого в краже велосипедов

Мужчина был ранее судим
Ольга ДАНИЛОВА
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Вору грозит срокВору грозит срокФото: Из архива КП.
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Преимущественно кражи совершаются из подъездов многоквартирных домов, а также у зданий магазинов и других организаций. Сегодня стоимость двухколесного транспорта может достигать несколько десятков тысяч рублей, поэтому он вызывает живой интерес у злоумышленников. Часть преступлений совершается детьми и подростками, которые не всегда имеют корыстный умысел, а просто хотят покататься. Но львиная доля краж и последующего сбыта похищенного имущества на счету у курян с криминальным прошлым. Большинство таких хищений раскрываются, но полицейские рекомендуют хозяевам более ответственно относиться к своему имуществу, чтобы избежать переживаний и потери времени.

Многие владельцы паркуют велосипеды в подъезде, считая, что от кражи может уберечь цепочка с замком. Как показывает практика, это не так. Преступники, используя кусачки, перекусывают трос и забирают велосипед. Двухколесный транспорт без какой либо защиты уходит в первую очередь.

Так на этой неделе полицейские задержали мужчину, который совершил серию краж велосипедов в разных районах Курска. Ранее судимый фигурант предпочитал технику без средств защиты, беспрепятственно забирая ее из подъезда. От его действий пострадали трое курян. Раскрыть преступление удалось благодаря записям камер наблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность не только злоумышленника, но и людей, которым он продал чужое имущество. Велосипеды были изъяты и возвращены владельцам. По всем фактам преступной деятельности подозреваемого возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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