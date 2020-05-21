2020-05-21T18:28:04+03:00
Общество

Курские выпускники получат аттестаты до 15 июня

Аттестацию проведут по текущим оценкам
Яна ШЕЛЕСТ
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Единый государственный экзамен 2020 года должен начаться 29 июняЕдиный государственный экзамен 2020 года должен начаться 29 июняФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты до 15 июня, об этом заявил сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Аттестация учеников девятых и одиннадцатых классов будет проведена по текущим оценкам.

Что касается экзаменов, то для девятиклассников они отменены. Единый государственный экзамен предстоит сдать выпускникам 11-х классов, которые планируют поступать в вузы в текущем году. Единый государственный экзамен 2020 года должен начаться 29 июня.

«В этом году ЕГЭ по русскому языку планируют провести в два дня. Такая мера позволит избежать скопления школьников. Выпускников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники пройдут термометрию, аудитории предварительно продезинфицируют», – отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз

ИСТОЧНИК KP.RU

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