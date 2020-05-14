В Курской области работает горячая линия по вопросам выплат медработникам

14 Май 2020 2020-05-14T14:09:52+03:00

Обращения по вопросам стимулирующих выплат следует направлять на адрес электронной почты Фото: Из архива "КП"

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В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19. Обращения по вопросам стимулирующих выплат следует направлять на адрес электронной почты covid.oplatatruda@kurskzdrav.ru.

Курская область уже получила порядка 107,5 миллиона рублей из федерального бюджета для оказания финансовой поддержки работникам здравоохранения, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также лицам из групп риска заражения инфекцией.

Как сообщалось ранее, в Курске зарегистрировано шесть очагов распространения коронавирусной инфекции в медучреждениях – в областной клинической больнице, в больнице скорой медицинской помощи, первой городской больнице, туберкулезном диспансере, железнодорожной больнице и областном перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU