Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: медики заболели в шести учреждениях

14 Май 2020 2020-05-14T13:14:02+03:00

Риск распространение вируса в перинатальном центре сведен к минимуму Фото: Из архива "КП"

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В Курске зарегистрировано шесть очагов распространения коронавирусной инфекции в медучреждениях – в областной клинической больнице, в больнице скорой медицинской помощи, первой городской больнице, туберкулезном диспансере, железнодорожной больнице и областном перинатальном центре.

Риск распространение вируса в перинатальном центре сведен к минимуму. Вне больницы заболела одна из медсестер. Отделение закрыли, пациентов перевели в другие. Проводится санитарная обработка.

По данным оперативного штаба на 7:30 14 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1697 (+76) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU