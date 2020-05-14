Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: медики заболели в шести учреждениях
В Курске зарегистрировано шесть очагов распространения коронавирусной инфекции в медучреждениях – в областной клинической больнице, в больнице скорой медицинской помощи, первой городской больнице, туберкулезном диспансере, железнодорожной больнице и областном перинатальном центре.
Риск распространение вируса в перинатальном центре сведен к минимуму. Вне больницы заболела одна из медсестер. Отделение закрыли, пациентов перевели в другие. Проводится санитарная обработка.
По данным оперативного штаба на 7:30 14 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1697 (+76) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU