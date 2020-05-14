2020-05-14T10:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 мая 2020 года составило 1697 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 14 мая 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Плюс 76 заболевших за суткиПлюс 76 заболевших за суткиФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба на 7:30 14 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1697 (+76) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1282 пациента: 154 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 36 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 78 – в Курской городской больнице №6; 1014 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 409 (+35) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1668 человек. Снят карантин с 2870 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 218 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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