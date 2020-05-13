Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего

13 Май 2020 2020-05-13T10:56:50+03:00

Роман Старовойт сообщил, что каждый регион сам будет решать, продлить ему или ослабить ограничительные меры Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Губернатор Курской области продлил ограничения, установленные в связи с коронавирусом, до 31 мая. Как известно, Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая.

Роман Старовойт сообщил, что каждый регион сам будет решать, продлить ему или ослабить ограничительные меры. Все зависит от темпов распространения COVID-19.

— Мы с коллегами работаем в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Ведомство определило три конкретных целевых показателя, по выполнению которых следует постепенно отменять изоляцию:

• количество свободных коек — 50% от всего коечного фонда (у нас 12,5%);

• среднее число людей, которых заражает один инфицированный — 1 (у нас 1,7);

• количество проводимых тестов на 100 тысяч человек — 70 в день (у нас 73).

— Как видите, два из трех показателей мы пока не достигли. Поэтому снимать основные ограничения пока не можем.

По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU