Число заболевших коронавирусом в Курске на 13 мая 2020 года составило 1621 человек

13 Май 2020 2020-05-13T10:02:15+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 13 мая 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 13 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1621 (+67) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1241 пациент: 135 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 34 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 72 – в Курской городской больнице №6; 1000 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 374 (+38) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1443 человека. Снят карантин с 2835 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 239 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU