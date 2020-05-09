2020-05-09T11:57:58+03:00
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Воздушный Парад Победы в Курске 9 мая 2020 года: из-за плохой погоды мероприятие отменили

Воздушный Парад Победы в Курске 9 мая 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Воздушный парад отменили из-за погодыВоздушный парад отменили из-за погодыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске отменили ранее анонсированный воздушный парад. За полчаса до его начала областная администрация сообщила, что парад отменяется из-за неблагоприятных погодных условий.

Куряне, которые не успели прочитать это сообщение, собрались на Триумфальной арке. В ожидании авиашоу приготовили фотоаппараты и телефоны, но увы, из-за низкой облачности проведение парада стало невозможным.

Ранее сообщалось, что в небе над Курском пролетят пролетит парадный строй из многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, вертолетов армейской авиации разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8 и самых больших в мире тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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