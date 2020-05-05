2020-05-05T14:28:50+03:00
Победа

На 9 мая в Курске пройдет авиапарад

В небе пролетит авиация Западного военного округа
Светлана ВОЛКОВА
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Праздник пройдет в режиме самоизоляцииПраздник пройдет в режиме самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курск попал в число 12 городов, над которыми 9 мая пролетит авиация Западного военного округа.

Куряне увидят в небе парадный строй из многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26, вертолетов армейской авиации разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8 и самых больших в мире тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, сообщили в администрации региона.

Также в небе прогремит салют, но наблюдать его можно будет только с балконов или по ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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