День Победы в Курске 9 мая 2020 года: Роман Старовойт поздравил курян с праздником
Губернатор Курской области Роман Старовойт поздравил курян с Днем Победы!
— Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Днем глубокой гордости, скорби и бесконечной благодарности воинам-победителям!
Глава региона предложил выставить в окнах портреты родственников-ветеранов или выйти с ними на балконы.
— После общенациональной минуты молчания, которая прервет все вещание федеральных каналов в 18:55, предлагаю выставить в окнах портреты наших родственников-ветеранов, выйти с ними на балконы. Встанем в Бессмертный полк, не выходя из дома.
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU