День Победы в Курске 9 мая 2020 года: Роман Старовойт поздравил курян с праздником

9 Май 2020 2020-05-09T11:41:38+03:00

День Победы в Курске 9 мая 2020 года

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Губернатор Курской области Роман Старовойт поздравил курян с Днем Победы!

— Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Днем глубокой гордости, скорби и бесконечной благодарности воинам-победителям!

Глава региона предложил выставить в окнах портреты родственников-ветеранов или выйти с ними на балконы.

— После общенациональной минуты молчания, которая прервет все вещание федеральных каналов в 18:55, предлагаю выставить в окнах портреты наших родственников-ветеранов, выйти с ними на балконы. Встанем в Бессмертный полк, не выходя из дома.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU