Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: спасатели провели рейд по Сейму

8 Май 2020 2020-05-08T20:36:06+03:00

Спасатели в ходе рейда неоднократно встречали рыбаков на берегу водоема Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области провели очередную проверку. На этот раз объектом их внимания стала река Сейм в областном центре.

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой курянам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Однако спасатели в ходе рейда неоднократно встречали рыбаков на берегу водоема и отправляли их домой.

Серьезное внимание уделяется вопросу безопасного пребывания детей у водоемов. В отсутствии взрослых им категорически запрещается приближаться к воде.

Главное управление в очередной раз просит курян соблюдать меры личной безопасности. В случае экстренной ситуации следует обращаться по телефонам 101 и 112.

Как сообщалось ранее, в Курской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. При этом курянам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе в определенные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU