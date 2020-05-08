Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: спасатели провели рейд по Сейму
Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области провели очередную проверку. На этот раз объектом их внимания стала река Сейм в областном центре.
В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой курянам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Однако спасатели в ходе рейда неоднократно встречали рыбаков на берегу водоема и отправляли их домой.
Серьезное внимание уделяется вопросу безопасного пребывания детей у водоемов. В отсутствии взрослых им категорически запрещается приближаться к воде.
Главное управление в очередной раз просит курян соблюдать меры личной безопасности. В случае экстренной ситуации следует обращаться по телефонам 101 и 112.
Как сообщалось ранее, в Курской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. При этом курянам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе в определенные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU