2020-05-08T15:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего

Продление режима самоизоляции в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Действие режима самоизоляции не прекращается, но допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортомДействие режима самоизоляции не прекращается, но допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортомФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и поручениями Президента России администрация Курской области готовится к поэтапному снятию введенных ограничений из-за COVID-19. Однако большая их часть в нашем регионе будет сохраняться в связи с пока еще неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Действие режима самоизоляции не прекращается, но допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортом на улице в период времени с 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 при условии участия в занятиях не более двух человек и без использования спортивного инвентаря общественного пользования, спортивных площадок. Это касается и посещения Боевой дачи с указанной целью.

Деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, а также учреждений, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости) приостановлена до 31 мая включительно.

При этом иные организации, кроме вышеуказанных, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.

Гражданам перемещаться на работу можно будет только при наличии маршрутных листов. Получить их работодатели могут в отраслевых комитетах или администрациях муниципальных образований. Организации должны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске перенесли отключения горячей воды
Режим самоизоляции по коронавирусу: курянам разрешили заниматься физкультурой и спортом
Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
Курский аэропорт украсили ко Дню Победы
В День Победы куряне зажгут огоньки памяти
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске продезинфицировали вокзал
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Режим самоизоляции по коронавирусу: курян приглашают на онлайн-экскурсию "Память Победы"
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели еще девять детей
Курской библиотеке присвоено имя участника Великой Отечественной войны
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек
Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники