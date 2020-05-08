Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего

8 Май 2020 2020-05-08T15:50:01+03:00

Действие режима самоизоляции не прекращается, но допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и поручениями Президента России администрация Курской области готовится к поэтапному снятию введенных ограничений из-за COVID-19. Однако большая их часть в нашем регионе будет сохраняться в связи с пока еще неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Действие режима самоизоляции не прекращается, но допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортом на улице в период времени с 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 при условии участия в занятиях не более двух человек и без использования спортивного инвентаря общественного пользования, спортивных площадок. Это касается и посещения Боевой дачи с указанной целью.

Деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, а также учреждений, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости) приостановлена до 31 мая включительно.

При этом иные организации, кроме вышеуказанных, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.

Гражданам перемещаться на работу можно будет только при наличии маршрутных листов. Получить их работодатели могут в отраслевых комитетах или администрациях муниципальных образований. Организации должны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU