В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»

7 Май 2020 2020-05-07T15:30:59+03:00

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Непростая эпидемиологическая ситуация в стране внесла серьезные коррективы в планы празднования Дня Победы. В связи с отменой массовых мероприятий арт-кластер «Таврида» организует всероссийскую акцию «ПОЕМДВОРОМ».

Молодые деятели культуры и искусств, творцы арт-кластера «Таврида» и популярные артисты по всей России приедут во дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, и проведут там бесплатные праздничные концерты. Событие можно будет посмотреть не выходя из дома, открыв окно или выйдя на балкон.

Курская область также присоединяется к акции. Комитет молодежной политики и туризма Курской области совместно с областным Дворцом молодежи и резидентами «Тавриды» в Курской области проведут три праздничных концерта. Они состоятся во дворах курских ветеранов Анатолия Павловича Щербакова, Бориса Григорьевича Шуклина и Петра Алексеевича Михина.

Несмотря на действующие ограничения, в Курске на 9 мая будет салют. Куряне смогут посмотреть его из окон квартир, с балконов или с участков индивидуальных домовладений. Чтобы как можно больше горожан смогли насладиться зрелищем, салютовать будут одновременно в трех округах Курска – Центральном, Железнодорожном и Сеймском. Во избежание выхода людей на улицу точки запуска салюта заранее анонсироваться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU