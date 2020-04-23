Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: стартовали онлайн-соревнования по спортивной гимнастике
Соревнования будут проходить в два этапа, первый уже стартовал. В нем могут принять участие дети в возрасте от четырех до 12 лет.
Для этого необходимо подать заявку в группу Федерации спортивной гимнастики Курской области и сообщить в обсуждениях свои ФИО, возраст, тренера и название клуба (школы, центра), тренировочный стаж.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области, выслать свое видео необходимо в сообщения сообщества.
Итоги первого этапа онлайн-соревнований по спортивной гимнастике подведут после 8 мая.
11 мая стартует второй этап. В нем смогут принять участие дети в возрасте от 4 до 12 лет независимо от вида спорта и уровня физической подготовки.
Награждены будут победители каждого из этапов.
С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU