2020-04-23T14:17:49+03:00
Спорт

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: стартовали онлайн-соревнования по спортивной гимнастике

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают заниматься спортом домаКурян призывают заниматься спортом домаФото: Из архива КП.
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Соревнования будут проходить в два этапа, первый уже стартовал. В нем могут принять участие дети в возрасте от четырех до 12 лет.

Для этого необходимо подать заявку в группу Федерации спортивной гимнастики Курской области и сообщить в обсуждениях свои ФИО, возраст, тренера и название клуба (школы, центра), тренировочный стаж.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области, выслать свое видео необходимо в сообщения сообщества.

Итоги первого этапа онлайн-соревнований по спортивной гимнастике подведут после 8 мая.

11 мая стартует второй этап. В нем смогут принять участие дети в возрасте от 4 до 12 лет независимо от вида спорта и уровня физической подготовки.

Награждены будут победители каждого из этапов.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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