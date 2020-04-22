Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: полицейские провели более 10 тысяч бесед

22 Апр 2020 2020-04-22T18:41:47+03:00

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С 16 апреля курские полицейские провели более 10 тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения.

Нарушителям режима самоизоляции грозит предупреждение или штраф. При рассмотрении судом учитывается характер нарушения, личность нарушителя, имущественное положение лица, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Отстоять свои права можно в суде. Решение суда можно обжаловать.

На конференции пояснили, что нарушителей в отдел полиции не доставляют, протокол составляется в присутствии свидетелей. Всю процедуру при желании можно снимать на телефон. Курян призвали быть вежливыми с сотрудниками полиции, которые патрулируют улицы региона.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU