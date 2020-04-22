2020-04-22T10:58:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 апреля 2020 года составило 276 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 22 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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83 человека - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко83 человека - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. СемашкоФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 апреля 2020 года составило 276 человек, сообщили в администрации региона.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 745 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1998 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 121 человек

Как сообщалось ранее, в Промышленный районный суд города Курска с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

УМВД России по Курской области осуществляет контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции граждан, которые пересекли границу территории РФ. Данные об автомобилях таких граждан вносятся в имеющиеся базы данных Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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