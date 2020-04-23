Режим самоизоляции по коронавирусу: Курская область отказалась от введения цифровых пропусков

23 Апр 2020 2020-04-23T09:12:14+03:00

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Курская область отказалась подавать заявку на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков в режиме самоизоляции по коронавирусу. Основная причина - население региона финансово и технически не готово к такого рода нововведению.

Такое решение подробнее пояснили в администрации региона.

- Цифровые пропуска действительны только для современных смартфонов и планшетов. Кроме того, в распоряжении полицейских, которые будут проверять эти пропуска, также должна быть современная техника, - пояснил ситуацию председатель комитета информации и печати администрации региона Денис Михайлов. - По этим причинам развертывание системы цифровых пропусков у нас в области пока приостановлено, но мы продолжаем отслеживать ситуацию и при необходимости оперативно вернемся к этому вопросу.

Напомним, для передвижения по Курску действуют бумажные маршрутные листы.

Первыми к платформе цифровых пропусков по официальным данным подключатся семь регионов ЦФО - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Платформа Минкомсвязи будет работать на базе портала госуслуг.

С 16 апреля курские полицейские провели более 10 тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU