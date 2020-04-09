С 13 апреля в Курске возобновят отключения электроэнергии

9 Апр 2020 2020-04-09T15:28:00+03:00

Без света останутся все три округа Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях «Курские электросети» предупреждают об отключении электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 апреля с 9-00 до 16-00: 4-6-й Каштановый переулок, 1-6-й Вольный переулок, ул. Вольная, ул. Просторная, ПЛК 105-111, Крюкова 10а, Менделеева 32, 34, 36, 51-59г, Дейнеки 24-34а, Комарова 10, 10а, 12, 12б.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

14 апреля с 09-00 до 11.00: Запольная 1-11, Проезжая, Новая Казацкая, Верхняя Казацкая, Трудовая, Новая Луговая, 5-й Трудовой переулок.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

15 апреля с 13-30 до 16-00: Борзеновская 36-74, 23-67; 1-й Тимский переулок 1- 23, 2- 48; Борзеновский пер. 1-17.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU