Режим повышенной готовности в Курске: медики сказали, что лимон и имбирь бесполезны против коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T09:32:00+03:00

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8 апреля в Курске прошла онлайн-конференция по коронавирусу. Один из вопросов, который интересовал курян, правда ли, что употребление в пищу в ударных дозах лимона и имбиря может помочь защититься от коронавируса.

В ходе конференции медики ответили, что лимон и имбирь не являются противовирусными средствами:

- Эти продукты не помогут в борьбе с коронавирусом и профилактике.

Между тем цены на эти продукты в последнее время выросли в разы. Так, в одной из популярных торговых сетей Курска лимоны сейчас продают почти по 450 рублей за кило.

Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они - под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

Еще у 30 курян предварительные анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Для подтверждения они направлены в сертифицированный референс-центр в Москву. Эти куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU