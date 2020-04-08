Под Курском водитель иномарки врезался в «Приору» и скрылся

8 Апр 2020 2020-04-08T15:54:17+03:00

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7 апреля примерно в пять часов вечера неустановленный водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» двигался по автодороге Льгов – Конышевка в сторону Льгова. На 12 километре трассы он врезался в «Ладу Приору» под управлением 23-летнего водителя.

Водитель «Лады» получил травмы и был доставлен во Льговскую центральную районную больницу. Водитель «Фольксвагена» с места ДТП скрылся.

Полиция просит свидетелей данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, либо по телефону дежурной части 8(47140)2-12-02.

ИСТОЧНИК KP.RU