6 Апр 2020 2020-04-06T18:47:47+03:00

Исключение составляют те объекты, где пребывают люди Фото: Из архива "КП"

Без тепла останутся пустующие школы и учреждения культуры

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7 апреля в Курске частично отключат отопление. Подача тепла будет прекращена в городские объекты, предназначенные для осуществления образовательной деятельности, деятельности в сфере культуры и дополнительного образования, а также в спортивные школы.

Исключение составляют те объекты, где пребывают люди. Распоряжение о частичном завершении отопительного сезона подписал мэр Курска Виктор Карамышев.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля курские школьники начали учиться дистанционно. А учреждения культуры давно перешли на онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU