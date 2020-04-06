В Курске частично отключат отопление
Без тепла останутся пустующие школы и учреждения культуры
Исключение составляют те объекты, где пребывают людиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
7 апреля в Курске частично отключат отопление. Подача тепла будет прекращена в городские объекты, предназначенные для осуществления образовательной деятельности, деятельности в сфере культуры и дополнительного образования, а также в спортивные школы.
Исключение составляют те объекты, где пребывают люди. Распоряжение о частичном завершении отопительного сезона подписал мэр Курска Виктор Карамышев.
Как сообщалось ранее, с 6 апреля курские школьники начали учиться дистанционно. А учреждения культуры давно перешли на онлайн-трансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU