2020-04-06T18:47:47+03:00
Общество

В Курске частично отключат отопление

Без тепла останутся пустующие школы и учреждения культуры
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Исключение составляют те объекты, где пребывают людиИсключение составляют те объекты, где пребывают людиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

7 апреля в Курске частично отключат отопление. Подача тепла будет прекращена в городские объекты, предназначенные для осуществления образовательной деятельности, деятельности в сфере культуры и дополнительного образования, а также в спортивные школы.

Исключение составляют те объекты, где пребывают люди. Распоряжение о частичном завершении отопительного сезона подписал мэр Курска Виктор Карамышев.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля курские школьники начали учиться дистанционно. А учреждения культуры давно перешли на онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Москвы незаконно получал в Курской области выплаты
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: комитет соцзащиты населения ведет прием по предварительной записи
Молодая курянка бросила в полицейского кирпич
В Курске частично отключат отопление
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: курян приглашают на бесплатные тренировки
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
Пьяная курянка на ВАЗе врезалась в металлические ворота
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: онкодиспансер работает в прежнем режиме
Под Курском пьяный мотоциклист влетел в иномарку
В Курске срезают старый асфальт
52-летняя женщина пострадала на пожаре под Курском
Пожарную обстановку в Курской области контролируют мотогруппы
Присяжные дали курянину девять лет колонии за убийство
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куряне с помощью подручных предметов воспроизводят дома известные картины