Пьяная курянка на ВАЗе врезалась в металлические ворота

6 Апр 2020 2020-04-06T17:02:55+03:00

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4 апреля примерно в 16:45 32-летняя женщина-водитель, не имея права управления ТС, на автомобиле ВАЗ-221074 ехала по улице Центральной, в селе Горяйново Обоянского района. Женщина не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в металлические ворота жилого дома.

В результате ДТП женщина-водитель и 31-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы. Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

5 апреля ночью пьяный курянин на мопеде ехал по улице 1 Мая в Судже и врезался в иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU