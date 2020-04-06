2020-04-06T17:02:55+03:00
Происшествия

Пьяная курянка на ВАЗе врезалась в металлические ворота

ДТП произошло в Обоянском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина-водитель и 31-летняя женщина-пассажир получили травмыЖенщина-водитель и 31-летняя женщина-пассажир получили травмыФото: Из архива "КП"
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4 апреля примерно в 16:45 32-летняя женщина-водитель, не имея права управления ТС, на автомобиле ВАЗ-221074 ехала по улице Центральной, в селе Горяйново Обоянского района. Женщина не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в металлические ворота жилого дома.

В результате ДТП женщина-водитель и 31-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы. Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

5 апреля ночью пьяный курянин на мопеде ехал по улице 1 Мая в Судже и врезался в иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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