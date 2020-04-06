Пьяная курянка на ВАЗе врезалась в металлические ворота
4 апреля примерно в 16:45 32-летняя женщина-водитель, не имея права управления ТС, на автомобиле ВАЗ-221074 ехала по улице Центральной, в селе Горяйново Обоянского района. Женщина не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в металлические ворота жилого дома.
В результате ДТП женщина-водитель и 31-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы. Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
5 апреля ночью пьяный курянин на мопеде ехал по улице 1 Мая в Судже и врезался в иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU