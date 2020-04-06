2020-04-06T16:30:02+03:00
Происшествия

Под Курском пьяный мотоциклист влетел в иномарку

ДТП произошло в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП водитель мопеда получил травмыВ результате ДТП водитель мопеда получил травмыФото: Из архива "КП"
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5 марта примерно в 21:40 25-летний мужчина двигался на незарегистрированном мопеде по улице 1 Мая в Судже. У водителя не было прав, а сам он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напротив дома № 22 мотоциклист столкнулся с автомобилем «Митсубиси Лансер», за рулем которого находится 47-летний водитель. В результате ДТП водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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