Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: онкодиспансер работает в прежнем режиме

6 Апр 2020 2020-04-06T16:43:03+03:00

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Несмотря на всеобщий режим самоизоляции в Курске областной онкологический диспансер работает в прежнем режиме, сообщили в администрации учреждения. Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в диспансере усилены профилактические меры, запрещен прием посетителей в стационаре.

До особого распоряжения временно приостановлена госпитализация пациентов с доброкачественными новообразованиями. В случае необходимой консультации курян просят обращаться по телефонам: 8 (4712) 73-19-20 (регистратура) и 8 (4712) 73-19-00 (приемная главного врача).

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 6 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 270 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 747 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

В настоящее время в учреждении также лежат четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все они под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия.

ИСТОЧНИК KP.RU