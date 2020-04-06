В Курске срезают старый асфальт

6 Апр 2020 2020-04-06T16:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Курские дорожники приступили к фрезерованию дорог. Сейчас работы идут в районе КЗТЗ. Дорожники срезают старое асфальтовое покрытие. Срезанная асфальтовая крошка будет использоваться вторично, по заявке округов. Параллельно дорожники демонтируют бордюры.

В этом году в Курске отремонтируют 46 объектов общей протяженностью 48,8 км. Кроме того, в областном центре планируется начать работы по реконструкции двух капиталоемких объектов: ул. Светлая на участке от ул. Фестивальная до ул. Карла Маркса, протяженностью 3 км, и ул. Бойцов 9-ой Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября, протяженностью 600 м.

По области отремонтируют 12 автодорог. Реконструируют трассы межмуниципального и регионального значения. Работы развернутся на дорогах в Курском, Золотухинском, Тимском, Беловском, Обоянском и Щигровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU