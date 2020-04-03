В Курской области отремонтируют 12 автодорог

3 Апр 2020 2020-04-03T18:19:09+03:00

В общей сложности в нормативное состояние приведут 12 объектов протяженностью более 25 км Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году ремонтные работы развернутся на дорогах в Курском, Золотухинском, Тимском, Беловском, Обоянском и Щигровском районах. В общей сложности в нормативное состояние приведут 12 объектов протяженностью более 25 км.

Дороги регионального значения:

Курск – Касторное – 5,32 км;

Лошаковка – х. Пенский - Подол – 9 км;

Обоянь – Суджа – 5,5 км.

Дороги межмуниципального значения:

ул. Центральная д. 1-я Моква Моковского сельсовета – 834 м;

автомобильная дорога в п. Касиновском Нижнемедведицкого сельсовета – 1,1 км;

ул. Сосновая д. Ворошнево Ворошневского сельсовета – 1,107 км;

«Крым-Дряблово» - граница Октябрьского района на участке ул. Центральной с. Полянского Курского района – 630 м;

ул. Мира с. Соколье – 1,46 км;

«Курск- Борисоглебск» - Погожее - ул. Красинка, ул. Кавыршинка – 1,42 км;

автомобильная дорога по ул. Гагарина м. Свобода Золотухинского района – 440 м;

автомобильная дорога по ул. Гражданской м. Свобода Золотухинского района – 570 м;

ул. Молодёжная с. Басово Титовского сельсовета – 1,022 км.

Специалисты дорожной лаборатории подбирают рецепты асфальтобетонной смеси. В 2020 году в ходе дорожных работ в Курской области будет применяться метод объемного проектирования. Технология позволит практически в два раза увеличить межремонтный срок дорожной одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU