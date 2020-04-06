2020-04-06T15:53:47+03:00
Происшествия

52-летняя женщина пострадала на пожаре под Курском

ЧП произошло во Льгове
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил деревянный сарай размером 50 квадратных метраОгонь повредил деревянный сарай размером 50 квадратных метраФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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5 апреля в 16:17 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании надворной постройки на улице Чехова во Льгове Курской области. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 10 города Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 16:29, ликвидировали в 16:36. Огонь повредил деревянный сарай размером 50 квадратных метра. При пожаре пострадала 52-летняя женщина, ее доставили во Льговскую ЦРБ.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

5 апреля примерно в 22 час 30 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Коренево Кореневского района. В огне погибла 56-летняя хозяйка дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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