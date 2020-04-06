Курянка погибла на пожаре в собственном доме
5 апреля примерно в 22 час 30 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Коренево Кореневского района.
- В результате возгорания погибла 56-летняя хозяйка дома. По этому факту Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - сообщили в СК.
В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неисправности телевизора.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU