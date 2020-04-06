Курянка погибла на пожаре в собственном доме

6 Апр 2020 2020-04-06T12:33:28+03:00

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5 апреля примерно в 22 час 30 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Коренево Кореневского района.

- В результате возгорания погибла 56-летняя хозяйка дома. По этому факту Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - сообщили в СК.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неисправности телевизора.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU